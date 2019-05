Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale della Uefa alla vigilia della finale di Champions League contro il Liverpool. Tra i temi affrontati anche il futuro del tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino, profilo valutato dalla Juventus per il dopo-Allegri. "Vorrei che diventasse l'Alex Ferguson del Tottenham", assicura Levy: "Vincere qui è molto più importante che al Real Madrid. Mauricio vuole il giusto riconoscimento del proprio lavoro, essere il numero uno. Per me va benissimo, anch'io voglio che lui sia il numero uno".