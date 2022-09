Bill Manning, presidente del Toronto FC, ha parlato a Dazn dell'affare: "Ho chiamato il procuratore Andrea D'Amico per chiedergli quale giocatore fosse in scadenza di contratto, perché non potevo pagare un prezzo alto per il cartellino di un calciatore, però ero sicuro di poter garantire uno stipendio molto alto. Lorenzo era il primo della mia lista, ma ovviamente ho chiesto anche di Federico. Questo è successo a settembre 2021. Così D'Amico mi ha detto: 'Conosco l'agente di Insigne, lo chiamo subito'. Mi ha richiamato solo un'ora dopo, dicendomi: 'Bill, è destino che Insigne venga al Toronto'. Beh, è bastato, è diventato destino.. Quando Federico è venuto a visitare la città nessuno lo sapeva".