Massimo Bonanni, presidente del Tavagnacco parla a Sky Sport al termine del primo tempo tra friulane e Juve Women: "Giochiamo sempre a viso aperto, anche con le più forti non abbiamo mai perso male, il nostro mister se la gioca sempre e comunque.Siamo qui per far crescere il movimento. Sembra una banalità ma speriamo che tante famiglie siano qui a vedere la partita e che ci possa essere una possibilità per ragazzine per iniziare a giocare a calcio che ha una sua dignità. Se non riempiamo i campi delle giovanili, difficilmente avremo un futuro. Noi abbiamo una bella Under 19 e 17 che combattono nel nazionale e siamo arrivate con entrambe nelle prime otto in Italia".