Varandas, presidente dello Sporting, a Sic Noticias ha parlato del futuro di Ronaldo: "Credo che un giorno verrà a giocare qui - le sue parole - Cristiano è stato tra i primi a mandarmi un messaggio per congratularsi per la vittoria del campionato. Ora però ha un altro anno di contratto con la Juve e so che vuole continuare a competere per vincere la Champions League. Ovviamente il suo ritorno qui dipende da lui: Cristiano oltre ad essere un grande giocatore è un grande tifoso dello Sporting".