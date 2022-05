Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato al Corriere dello Sport: “Soffermandoci sui problemi economici del calcio: la situazione è drammatica. L’accoppiata pandemia e conflitto in Ucraina ha determinato un crollo dei ricavi a fronte di costi sempre più alti. Lo spettacolo è l’elemento primario e non credo sia così basso come si dice vista anche la finale di Coppa Italia. In questo modo di ragionare vedo molto ‘italianismo’, si tende sempre a dire che vada tutto male. Poi è chiaro che rispetto al passato il livello si è abbassato”.



ALTRI TEMI - “Var a chiamata? In una cultura del sospetto come in Italia aiuterebbe, io sono favorevole sia a questo sia al tempo effettivo”