Giuseppe Corrado, patron del Pisa, ha parlato a Tuttosport svelando una parte del proprio mercato, quello bianconero: "Stiamo lavorando ad un nuovo progetto, abbiamo tante idee in testa. La nostra strategia è chiara: tenere i nostri prezzi pregiati e aggiungere elementi di esperienza di Serie B. L'obiettivo primario è adattarci subito a questa categoria e consolidarla. Molte società negli ultimi anni hanno fatto il doppio salto, dalla C alla A, ma sono cose eccezionali. Mercato? Busseremo alle porte delle big di Serie A, a partire dalla Juventus. Mio figlio ha un ottimo rapporto con Fabio Paratici, ci interessano Kastanos e Pereira. Marconi e Meroni ce li hanno chiesti dalla Serie A ma non vogliamo privarcene".