La Juventus sta seguendo Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa che sta facendo molto bene in Serie B. Anche Inter e Milan seguono il giocatore. Ma non ci sono solo le tre big storiche del calcio italiano a quanto pare. Queste le parole del presidente del club toscano Giuseppe Corrado sulle frequenze di Radio Kiss Kiss:"Non ho sentito nessun club e nemmeno mio figlio, ma so che le big di Serie A lo seguono perché vengono a visionarlo dal vivo e ci sono gli accrediti in tribuna. Su di lui anche squadre estere".