Il presidente del, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di, l'attaccante neroazzurro classe 2000, in testa alla classifica marcatori della Serie B con 6 reti in 11 gare. Per vederlo dal vivo, di recente, si è scomodato anche il ct della Nazionale,Nato a Moncalieri, in provincia di, è cresciuto nelle giovanili granata. Si è poi accasato alda svincolato, in Serie D. L'esplosione è arrivata l'anno dopo, in Lega Pro: 13 reti in 27 partite. Il Pisa ha bussato alla porta dei rosanero, acquistandolo pere vincendo la concorrenza di una squadra di Serie A: "Lo voleva anche il Sassuolo", ha detto Corrado.Ma adesso quanto vale il giovane centravanti, su cui ha posato gli occhi anche la Juve? Corrado ha risposto così: "Non lo so,. Non abbiamo ancora un progetto su di lui, di sicuro genera valore all'impresa e le opportunità si creano attraverso le prestazioni. L'importante è mantenere equilibrio".Quindi, un passaggio sulle plusvalenze: "Nel 2006 Berlusconi mi chiese consigli e dissi la stessa cosa, era meglio l’investimento diperche il parametro zero, che guadagnava. Rese di più Cafu, ma per il valore del Milan è stato più importante Gilardino".