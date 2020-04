Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha raccontato la situazione della regione a La Stampa.



CASO PIEMONTE - "Non mi pare. Da quanto ci dicono medici e scienziati sul nostro territorio il contagio è condizionato cronologicamente e geograficamente dalla vicinanza con la Lombardia. Non è un caso che province di confine come Alessandria abbiano dei dati sull’epidemia molto più alti rispetto ad altre aree ad Ovest del Piemonte. Come afferma il professor Di Perri, virologo dell’Amedeo Di Savoia, è evidente che siamo indietro di una settimana rispetto alla Lombardia, ma anche ad altre regioni. È normale che i numeri calino in modo più graduale. Però registriamo già un dato positivo sulle terapie intensive, sono diminuiti gli accessi ai pronto soccorso e sta aumentando il numero dei guariti. Qui il contagio è iniziato dopo e finirà dopo".



ATTREZZARSI - "Ci siamo attrezzati immediatamente su tutto ciò che poteva dipendere da noi. A 24 ore dal caso di Codogno ho istituito una Unità di crisi, una settimana prima che il governo lo chiedesse a tutti in modo ufficiale il 4 marzo. Siamo anche stati i primi a montare le tende per i triage fuori dagli ospedali, ad autoprodurre mascherine e reagenti per i tamponi e a creare protocolli per l’autocertificazione dei dispositivi di protezione fatti in Piemonte. La gestione è stata immediata e tempestiva. Ma proprio in questa prima fase di partenza, l’Unità di crisi ha dovuto scontare le difficoltà strutturali del sistema sanitario regionale.Prima fra tutte la carenza di laboratori per eseguire i tamponi, che erano rimasti solo due. Ora, con uno sforzo enorme, sono stati portati a 19 con una media di 4000 test al giorno e una potenzialità che supera i 5000. E poi i numeri del personale non erano sufficienti: sono stati potenziati i servizi di igiene territoriale, portando gli addetti da 450 a oltre 750. Da quando l’emergenza è iniziata sono stati assunti oltre 1.700 medici, infermieri e altre professionalità. Per fare tutto questo dal 6 marzo abbiamo dotato l’Unità di crisi di un ufficio acquisti e personale che si è scontrato con la difficoltà di reperire i dispositivi".



COME LA LOMBARDIA - "Abbiamo seguito la Lombardia su ciò che riguarda le misure di contenimento e lo rivendico. Sotto il profilo sanitario no. Ognuno ha risposto con la sanità che aveva. E quella che mi è stata consegnata pochi mesi fa da chi l’aveva governata negli ultimi 5 anni aveva l’eccellenza degli

ospedali, ma un pressoché completo abbandono della medicina territoriale. Quando l’emergenza è iniziata governavo da 7 mesi. E in 7 mesi la sanità né la risani né la distruggi. Prendi quella che c’è e affronti la battaglia più dura dal dopoguerra".



SUI TAMPONI - "Abbiamo sempre seguito le indicazioni del ministero, ma appena possibile abbiamo ampliato, chiedendo di estendere i tamponi al personale sanitario della Regione, ai medici del territorio e al personale e agli ospiti delle Rsa".



RSA - "Trasportare i pazienti lì? Mi sono documentato e non credo sia un errore. In quel momento c’era il rischio di non avere posti letto sufficienti. Ma sono sicuro che mai nessuno abbia pensato aunaconvivenza tra malati positivi al Covid e anziani. La delibera prevede aree separate, personale dedicato, e la necessità diverifiche preventive".



SEGNALAZIONI PERSE - "Ho chiesto una relazione specifica al mio assessore e attendo i chiarimenti, ma se questa situazione è confermata mi sembra una prova

evidente di come la medicina territoriale fosse stata lasciata a ses tessa".



OGR OSPEDALE DA CAMPO - "Sì, ed è stata condivisa con la Prefettura e il Comune di Torino. Ci consentirà di avere un polmone importante per liberare posti nei nostri ospedali, che oggi sono saturi e hanno la necessità di poter continuare a seguire anche le altre urgenze non legate al coronavirus".



MORTI - "Dal 6 al 23 marzo, il periodo della mia quarantena in cui ho dovuto unire alla battaglia fuori anche quella dentro, con il timore di aver contagiato i miei figli e la difficoltà, chiuso in una stanza, di poter essere in campo per il mio Piemonte".