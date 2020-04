Alberto Cirio, governatore del Piemonte, ha parlato al Corriere della Sera.



JUVE-MILAN - "Il 4 maggio, come da protocolli nazionali, ripartono alcune attività produttive, ma per il resto, il mio Piemonte conferma la linea del rigore e della prudenza che ho tenuto in queste settimane. Troppo rigore, sibilano imprenditori e commercianti? Ricordo che a inizio marzo, con il prefetto, bloccai Juve-Milan che aveva l’autorizzazione del governo: si immagina cosa sarebbe successo?".



SALUTE AL PRIMO POSTO - "Adesso mi aspetto? Cronologicamente, sull’ondata epidemica della Lombardia, siamo in ritardo di una settimana: non lo dico io, ma gli epidemiologi - continua il governatore -. Nessun allentamento delle misure sociali? Se la domanda è, siamo pronti con i take-away di bar e ristoranti, dico di no. Ha presente la densità di kebab in corso Giulio Cesare (quartiere a forte densità di immigrati, ndr)? Ci sarebbero assembramenti ingestibili. Anche io rifletto sulle riaperture, ma ci vuole equilibrio: e la salute è il bene più importante".