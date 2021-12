Paolo, presidente dei piccoli azionisti della Juventus, ha parlato dell’inchiesta sulle plusvalenze. A Tuttosport ha detto: "Sulla vicenda dell’inchiesta sulla Juventus si sta facendo una grande confusione e una profusione di inesattezze. A pensare male posso credere che sia per montare la panna contro la Juventus e, sotto questo profilo mi stupisce positivamente il presidente Gravina che invita a non celebrare processi sommari sui media. Però credo che sia anche opportuno fare ordine".- "Innanzitutto sarebbe importante sottolineare sempre e comunque che le plusvalenze in quanto tali non rappresentano niente di illecito. La plusvalenza è un’operazione lecita in ogni ambito, non è vietata e non è un reato. Perché in questo momento si sta associando troppo superficialmente il concetto di “plusvalenza” con quello generico di illecito. Inoltre il fatto che le plusvalenze della Juventus siano illecite è un tema da dimostrare e non credo sia facile, perché resta il tema della valutazione di un giocatore in un libero mercato. Anche il famoso algoritmo o i parametri non reggono, come ha detto Gravina. Gli inquirenti mettono in evidenza il fatto che alcune di queste siano “a specchio” o “baciate” ovvero quando i valori combaciano perfettamente non dimostra nulla. Può destare sospetti forse, ma resta anche innegabile che non è reato scambiarsi qualcosa per lo stesso valore"."Bene, ma è necessario dimostrare che è stato gonfiato e in modo inequivocabile"."Né assolvere né condannare. C’è un’inchiesta, è giusto che vada avanti, ma è anche giusto che si racconti con precisione, perché altrimenti si fa una danno alla società e in definitiva agli azionisti".- "Non ho ragione di non averla. Poi, se al termine dell’indagine dovessi scoprire che questa dirigenza ha avuto condotte folli, allora mi ricrederò, ma adesso non ho ragione di dubitare".- "Spero che la Figc vada con i piedi di piombo, perché qualora condannasse frettolosamente ed emergesse che ha condannato senza prove adeguate certamente gli azionisti non sarebbero passivi. E noi non abbiamo nessuna clausola compromissoria, quindi possiamo agire contro la Figc se ci fossero danni per la società".SOLDI - "La Juventus dal 2019 a oggi ha effettuato due aumento di capitale, uno da 300 milioni e l’altro da 400, oltre a un prestito obbligazionario da 175 milioni. Quasi 900 milioni di denaro immesso nella società. E fa parte del gruppo Exor che, per dire, sta per incassare 10 miliardi dalla vendita di PartnerRe. Insomma, non mi sembra che la Juventus fosse proprio costretta a usufruire delle plusvalenze per iscriversi al campionato"."La Juventus è una società quotata in Borsa, quindi ha un comitato di controllo, un collegio sindacale e una società di revisione (Deloitte & Touche nel caso della Juventus, ndr). E lo stesso bilancio della Juventus viene sottoposto agli stessi controlli da Exor. Sotto tutti ammattiti ad aver avallato gli ultimi bilanci? E pongo un’altra domanda: se la Consob, che è partita prima di tutte con la sua inchiesta, ha deciso di non intervenire sull’aumento di capitale, nonostante la situazione è un segnale abbastanza chiaro. L’ente che deve tutelare gli investitori sarebbe il primo a congelare un’operazione da 400 milioni di euro se avesse dubbi di reati seri da parte della società che la sta portando avanti, no? E gli aumenti di capitale possono essere congelati con il parere della Consob".