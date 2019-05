Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, fa il punto sul futuro della società biancazzurra e in particolare sul nuovo allenatore. "Se non si preoccupa la Juventus non vedo perchè dovremmo farlo noi", le sue parole sulle colonne del Messaggero: "Non sarà sicuramente nè Stellone, nè Juric e nè Grassadoni, mentre consideriamo l'ipotesi Zauri, dato che lo abbiamo in casa. Campagnaro? Per lui giocare dieci partite è diventato difficile, ma se vorrà le porte della società sono sempre aperte".