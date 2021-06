Il presidente del Parma Kyle Krause ha parlato a CBS Sport: "Il sogno di riportare Gigi Buffon in Emilia è iniziato lo stesso giorno di settembre in cui comprammo il club ducale. Se vogliamo, era un pensiero logico da parte nostra: perché non provarci? In pratica, l'idea è nata nel momento stesso in cui il Parma è diventato nostro. Il primo vero contatto con lui è avvenuto dopo la partita che abbiamo giocato a Torino contro la Juventus il 21 aprile: gliel'ho buttata lì e ci siamo fatti una risata. Poter incontrare grandi personaggi come Buffon è una delle cose più belle di essere presidente di una squadra di Serie A! E ora abbiamo con noi il miglior portiere di tutti i tempi. Che sensazione fantastica, riesco a malapena a crederci: è una storia bellissima".



DESIDERIO DI GIGI - "Tutto questo è successo perché lui in primis lo ha voluto. Come sapete, ha le sue motivazioni, e le motivazioni sono ciò che lo fanno andare avanti e che lo rendono un atleta di caratura mondiale. Penso fosse romantica per lui la prospettiva di tornare a casa. E poi naturalmente sta vedendo cosa stiamo realizzando qua a Parma. Sarebbe potuto andare dove voleva, con lo stipendio che voleva... noi gli abbiamo presentato questa opportunità e lui ha accettato: si vede che aveva una grossa volontà di farlo. Pure l'obiettivo di riprendersi la Nazionale italiana in ottica Mondiali 2022 può essere stato un fattore. Perché accada, deve stare su ottimi livelli al Parma per due stagioni. Con la leadership e il talento che ha, potrà risultare una buona scelta come uno dei tre portieri dell'Italia in Qatar. Faremo il possibile per esaudire questo sogno, e ovviamente dipende anche da lui".