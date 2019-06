Machalis Aggelis, presidente del Pannaxiakos, squadra in cui Kostas Manolas è cresciuto, ha dato ormai l'annuncio sul suo futuro. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Marte: "Manolas sta trascorrendo le vacanze a Naxos, è una bella isola, particolarmente casa a Kostas che ha iniziato qui la sua carriera. Non ho ancora visto Manolas perché sono stato ad Atene, ma lo incontrerò nei prossimi giorni. So che Kostas ha scelto Napoli perché voleva restare in Italia, che gli ricorda per usi e costumi la sua Grecia. Ha detto agli amici che andando a Napoli ancor di più gli sembrerà di avvicinarsi all’aria di casa. Sono certo che a Napoli sarà contento e si troverà molto bene. Prima dicevamo forza Roma, adesso invece forza Napoli".