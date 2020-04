Rui Alves, presidente del Nacional Madeira, la squadra dell'isola dove è cresciuto Cristiano Ronaldo e dove si sta allenando durante questa quarantena, ha parlato a Tuttosport dell'impatto che ha il portoghese sul resto della squadra, e non solo: "E' un modello per noi e per il mondo, è un super professionista e ha qualità umane notevoli. Il calciatore più forte della storia è nato sulla nostra piccola isola. Quando si allena? Non credo tutti i giorni. A volte viene al mattino, altre il pomeriggio. Dipende dai suoi programmi di allenamento. Come si allena? Fa un po' di scatti, prova i suoi skills, i suoi tocchi di palla. poi calcia in porta, con il portiere della nostra under 19".