In conferenza stampa, il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato di Milik, obiettivo di mercato della Juventus: "Non posso prendere una posizione categorica in merito. Abbiamo il controllo della situazione sul mercato di Milik. Il nostro è un prestito con opzione di acquisto, con pagamenti da fare e se paghiamo il giocatore è dell'OM. Milik dice sempre di essere felice qui e non abbiamo mai parlato di liberarlo in caso di offerta di un grande club. L'intenzione del giocatore è di prolungare il suo contratto col Marsiglia".