Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gerson, il presidente Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato anche del futuro di Milik. Accostato di recente ancora alla Juventus, su di lui ha detto: "Ho sempre detto di non avere la sfera di cristallo. Ma lui è un giocatore dell'OM ed è molto coinvolto. Lo ringrazio per non essere andato a Euro 2020".