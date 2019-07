Mathías, il più vecchio dei fratelli Pogba, è un nuovo giocatore del CD Manchego Ciudad Real, club di Terza Divisione della capitale spagnola. Un colpo dal grande eco mediatico, con il presidente Pascual Pérez che a Marca ha detto: "Il suo arrivo sta assumendo qualcosa di incredibile nel mondo dei media, siamo pieni di richieste in questi giorni. Tutto ciò che è buono per il club è il benvenuto per noi. Essere qui vuol dire che stiamo facendo le cose bene perché ha scelto noi. In città e sulle reti c'è scalpore, ma abbiamo anche firmato lui perché avevamo bisogno di un attaccante che segnasse molti gol per poter centrare la promozione in Segunda Division. Paul e Matias, fratelli insieme? Come tifoso del Real Madrid, vorrei che venisse, se potessimo aiutare in qualcosa, sarebbe perfetto. Il fatto che suo fratello sia qui può essere positivo, per loro sarà importante essere vicini. Forse lo avvicinerà, ma la decisione finale non sarà solo per questo".