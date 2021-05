Angelo Renzetti, presidente del Lugano, ha parlato a Tuttosport di Manna, attuale direttore dell'Under 23 e in odore di promozione in prima squadra.



FARA' BENE - "Ma vedrete che Giovanni farà bene anche a livello di prima squadra. È giovane (33 anni), ma anche molto ambizioso. È uno che capisce di calcio e ha un’ottima rete di contatti sul mercato. Ci condusse in Europa dopo una vita. Se sono sorpreso? No, perché conosco Giovanni. Da noi, nel 2015, arrivò come team manager dopo le esperienze di Chiasso e Forlì".



IL PERCORSO - "Il passaggio da direttore sportivo? I meriti sono di Manna. Noi avevamo necessità di rinforzarci sul mercato e Giovanni ha dimostrato di poter bruciare le tappe grazie a una passione smisurata. Era un ragazzino, però super intraprendente. Sfruttava ogni occasione per migliorarsi, studiare e aumentare le proprie relazioni con dirigenti e agenti. Il colpo migliore? Ne ha fatti tanti, anche con società top come la Juventus. Forse il migliore è stato Ezgjan Alioski: preso praticamente a zero e rivenduto al Leeds per 4 milioni. Per un club come il Lugano la valorizzazione e la rivendita dei giovani è vitale. Manna era molto bravo anche con la squadra, nella gestione del quotidiano. Non a caso nel suo periodo siamo andati due volte in Europa League, sfiorando addirittura i sedicesimi di finale. Era più di vent’anni che il Lugano non si qualificava per le Coppe europee. Vedere Giovanni crescere nella Juventus mi rende felice perché lo conosco bene e perché sono tifoso juventino".