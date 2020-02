Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato ai microfoni di RTL delle possibilità che si aprano le porte dello Stadium per la sfida di domenica tra Juventus e Inter. Il problema, ovviamente, resta la portata dei contagi per Coronavirus, l'influenza che sta piegando il mondo e non solo sportivo. Ecco le sue parole: "Spero che da oggi ci sia una regressione della diffusione del virus. Dobbiamo capire se il trend di diffusione rallenta: quando avremo riscontri positivi, i nostri esperti ci daranno il via libera per attenuare e magari revocare le restrizioni. Sabato faremo un check ulteriore e poi decideremo".