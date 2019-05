Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, è tornato a parlare del futuro di Tanguy Ndombele, grande obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare il centrocampo. Queste le sue parole ai media francesi: "Sto trattando con i più grandi club europei, ho contattato il PSG direttamente per dirgli di non sentirsi tagliati fuori per un giocatore di questa caratura". I bianconeri lo seguono da tempo e, qualche settimana fa, lo stesso Aulas lo ha "promesso" ad Andrea Agnelli, nel caso in cui avesse almeno pareggiato l'offerta migliore sul mercato per Ndombele.