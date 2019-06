"Nulla di deciso al momento. Le numerose richieste arrivate non corrispondono a quello che ci aspettiamo", così Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Tanguy Ndombele, grande obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo, seguito con grande interesse anche dal Tottenham in Premier League. Lo stesso Aulas, qualche settimana fa, aveva affermato che avrebbe volentieri ceduto Ndombele all'amico Andrea Agnelli, a patto che il presidente bianconero avesse proposto un'offerta almeno pari alla più alta per il forte centrocampista.