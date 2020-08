1











Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, esulta per il passaggio ai quarti di Champions League e la vittoria sulla Juventus: "E' stato un grande momento. Ne ho vissuto parecchi nella mia carriera ma questo è stato speciale. Da bordocampo hanno messo una pressione incredibile sull'arbitro che però è stato bravo a tenere a bada la panchina bianconera", ha detto in un'intervista a Le Progres. "Lo stop? Uno scandalo assoluto, una profonda ingiustizia che non perdonerò mai. E' una ferita ancora aperta, ancora oggi i nostri cuori stanno sanguinando".