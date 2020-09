Tanti vogliono Memphis Depay. Il giocatore, in passato accostato alla Juve, piace anche al Barcellona, che ne sta trattando l'arrivo in Catalogna. E non è finita. Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha detto a Telefoot: “Su Depay c'è anche la Roma".



In mattinata l'allenatore Rudi Garcia aveva dichiarato: "Se lui, come altri giocatori della mia rosa e ce ne sono parecchi, avesse l'opportunità di giocare in una squadra costruita per vincere la Champions, lo accompagnerei io stesso in macchina a Barcellona".​