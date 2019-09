Gioiellino del prossimo futuro del calcio francese, ​Jonathan Ikoné è rimasto nel Lille, dopo aver salutato i compagni Leao e Pepé. Il presidente ​Gerard Lopez ha dichiarato a Le Figaro di aver detto no ad offerte importanti, tra ccui una molto importante arrivata dall'Italia. Secondo il presidente francese, un club italiano avrebbe offerto 70 milioni di euro: una cifra che riduce il campo delle pretendenti a poche elette, con Juventus e, forse, la sola Inter tra le indiziate. O forse, rivela un bluff in previsione di altre sessioni di mercato, per alzare il prezzo. Chissà...