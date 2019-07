Gerard Lopez, presidente del Lille, ha parlato a Tuttosport del futuro di Nicolas Pepé, confermando di aver trovato l'accordo con il Napoli, e di quello di Leao, accostato anche alla Juventus.



Presidente Lopez, quante telefonate riceve per i suoi gioielli Rafael Leao e Pepé?

"Tantissime. Sono arrivate molte proposte per questi due ragazzi di talento"



Sono entrambi in vendita?

"A Pepé l’anno scorso chiedemmo di restare, con la promessa che lo avremmo ceduto in questa sessione di mercato, mentre per Leao la situazione è diversa: volevamo tenerlo ancora, però abbiamo deciso di lasciarlo andare perché sono arrivate per lui ancora più richieste che per Pepé".



Quali squadre hanno manifestato l’intenzione di acquistarli?

"Per Pepé abbiamo ricevuto offerte che ci soddisfano economicamente da 4 grandi club, mentre per Leao ci sono addirittura 8 squadre di cui 4 italiane"



E De Laurentiis le ha formulato un’offerta sia per Pepe che per Leao?

"No, solo per Pepé e ha soddisfatto la nostra richiesta di 80 milioni. Ora toccherà al giocatore decidere dove andare, anche sulla base delle offerte che i suoi agenti hanno ricevuto dalle 4 società. Lunedì Pepé tornerà dalle vacanze e credo che a metà settimana scioglierà le riserve".