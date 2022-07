Javier, presidente della Liga, ha parlato del mercato spagnolo: "Il Barcellona? La strada è quella giusta, anche se resta un po' di lavoro da fare. Seguiamo gli sviluppi, quando ci mostreranno la documentazione e venderanno alcuni giocatori, vedremo se potranno iscrivere tutti. Sanno cosa devono fare. Possono permettersi di acquistare perché hanno venduto parte dei diritti audiovisivi per 500 milioni di euro. Hanno venduto beni e tagliato i salari"."Quello che la Liga fa è rispettare il contratto collettivo con l'AFE. I giocatori non possono essere messi sotto pressione, è quanto stabilito dal contratto collettivo, dalla Legge, dalla ragione e dall'etica. Il Barcellona conosce le regole e le responsabilità che esistono sotto questo aspetto"."Cristiano Ronaldo? Mi piacerebbe rivederlo. Che sia fattibile o meno, l'Atletico dovrà fare qualche movimento in uscita".