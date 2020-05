Javier Tebas, presidente della Liga, ha preso una dura posizione sul tema ripresa. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “Terminare la stagione non è solo un obiettivo economico, ma anche di integrità morale. Seguiamo da vicino i club spagnoli, passo dopo passo, con l' obiettivo di finire i campionati in totale sicurezza. Non conosciamo ancora la data di inizio di LaLiga, ma sarà presto nota. I protocolli che sono stati sviluppati in Spagna e anche in Italia sono eccellenti e consentono a giocatori, allenatori e personale di lavorare in pace. Eccellente lavoro anche del mio collega Paolo Dal Pino (presidente della Lega Serie A). Ha il dovere, come noi, di proteggere l'integrità e la sostenibilità dei club cercando di completare la stagione".



CONTRO LA FRANCIA - "In Francia si sono precipitati, non sono un esempio da seguire e non possiamo nemmeno confrontare la Ligue 1 con la Spagna e la Serie A. Sono sicuro che sono intervenuti altri interessi e che sono stati in ritardo per applicare il protocollo. Un pescatore, un operaio di fabbrica o il personale di un supermercato rischia molto di più di un calciatore che si allena secondo i nostri protocolli".