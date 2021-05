Il presidente de LaLiga Javier Tebas contro tutti. Ha puntato il dito contro le piattaforme OTT come Dazn e Eleven Sports, accusandole: "L’ingresso di queste piattaforme sta generando una diminuzione degli introiti. Rendono più complicati i negoziati con altre compagnie come Telefonica".



SUPERLEGA - E poi ha continuato: "Gravina è il presidente della Federazione italiana e ha una posizione simile alla nostra. Non abbiamo la capacità normativa di sanzionare nessuno per non averlo lasciato competere. Sono le federazioni che dicono chi va in Europa. Noi dobbiamo affrontare il futuro e proteggerci. Real Madrid e Barcellona appartengono a un organo di diritti e strategie audiovisivi. E allo stesso tempo lavoravano per a Super Lega. Dovremo proteggerci. È giusto avere informazioni sulle trattative sui diritti audiovisivi e poi lavorare al progetto della SuperLega?”. PEREZ - "Se il progetto era così buono, perché è stato svolto in modo clandestino?".