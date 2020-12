A Goal, Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato della Superlega: "Clandestina. Ho visto solo un presidente, Bartomeu, parlarne per dieci secondi. Se davvero ci fossero 10-12 club che vogliono la Superlega, lo direbbero e sarebbe pubblica. È tutto clandestino, nascosto e al bar. Irrealizzabile. C'è Agnelli? Andrea Agnelli non è dietro alla Superlega. Lui era dietro una riforma e un progetto per le competizioni UEFA, ma i club europei non erano d’accordo e quel progetto è morto. Deve cercare di far crescere la Serie A. Perché creare una Superlega? Real Madrid e Barcellona continuerebbero a ricavare di più. Dovrebbe creare un campionato italiano migliore per per far crescere i ricavi, rafforzare la Serie A".