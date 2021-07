è tornato a parlare sul canale YouTube di un collaboratore di Radio MARCA: "Occhio di riguardo?No, non lo farò, è impossibile, qui ci sono tanti lavoratori e anche nel controllo economico. Questo è un diritto che hanno i club, e l’integrità della Liga va salvaguardata.Tante volte abbiamo dovuto parlare con agenti e giocatori perché loro non erano a conoscenza di tutto questo, o non credevano alla società o credevano di essere stati ingannati, ed è stato spiegato loro negli ultimi anni".