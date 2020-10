Nel corso della maratona digitale SportLab è intervenuto anche il presidente della Liga Javier Tebas, che ha parlato dell'eventuale ritorno di Cristiano Ronaldo in Spagna: "Certo che mi piacerebbe, il suo come quello di tanti altri giocatori forti. Mi piacerebbe anche un ritorno di Guardiola e di Neymar. Al momento la Superlega non pare una cosa che sia all'orizzonte, le cose clandestine non mi piacciono. Può darsi se ne stia parlando in un bar, ma non è una questione della quale si sta discutendo seriamente. A livello economico non conviene".