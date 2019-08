Javier Tebas durissimo. Il presidente de La Liga Spagnolaa getta benzina sul fuoco parlando, ai microfoni di Marca, dell'eterno duello Messi-Ronaldo e del ritorno di Neymar in Spagna: "Sì, certo mi piacerebbe tornasse. Con le sue qualità è tra i primi tre giocatori al mondo. Sarebbe molto importante per la Liga se venisse di nuovo, anche se non sarebbe determinante per il campionato spagnolo. La cosa importante è che giochiamo 10 mesi all’anno, con 20 squadre che si sfidano e generano passione e gioia ogni fine settimana per i fan in Spagna e in tutto il mondo. Un giocatore come Neymar ti dà un seguito in paesi che lo guardano, ma non è un elemento essenziale. Nemmeno Cristiano Ronaldo lo era. Invece, dall’altra parte, Lionel Messi è un elemento essenziale perché rappresenta il retaggio della Liga”.



CONTRO PSG E CITY - "I casi di squadre come il PSG e il Manchester City sono il grande problema del calcio europeo. Perché? Perché hanno aziende dietro a cui non importa perdere denaro. Gli altri grandi come Barcellona, ​​Real Madrid o Bayern cercano di competere con loro in modo da non lasciargli i migliori giocatori. Ecco perché idee come la Super League europea finirebbero per danneggiare l’industria del calcio in generale. Quindi questi “club statali” o finanziati da alcuni miliardari sono il pericolo più importante per il calcio europeo. Non resta che fare un esempio: il MIlan è stato sanzionato lasciandolo fuori dalle competizioni europee e il PSG no. Il secondo organo di controllo economico della UEFA ha dichiarato che la sanzione del PSG doveva essere rivista, il PSG ha fatto appello e la UEFA sembra non aver fatto tutto il possibile per terminare le indagini".