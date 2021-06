Javier Tebas, presidente della Liga, attacca la Superlega e il numero uno del Real Madrid: «Florentino Perez ha in testa la SuperLega da vent’anni. È uno scherzo dire che una competizione sportiva debba tenere conto del numero di followers che un club ha sui social. Ascoltando Perez, sembra che loro fossero i nuovi Robin Hood; stanno creando un racconto sulla SuperLega che non corrisponde alla realtà. Se i club che si erano proposti per questa SuperLega hanno commesso un’irregolarità rispetto agli statuti Uefa, vanno sanzionati; i fatti sono gravissimi».