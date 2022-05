Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto a Gr Parlamento anche sul tema seconde squadre dichiarando: "Non è possibile che un giocatore della Juventus U23 possa totalizzare al massimo 4 presenze a stagione in A".



NUOVA COPPA ITALIA - "Non è una priorità in questo momento, ma non escludo che in futuro possano esserci ulteriori cambiamenti. La Lega B ci ha fatto alcune proposte, chiedendo per esempio di giocare in casa delle squadre di B le partite contro i club di A. Il modello Fa Cup è più lontano per un fatto culturale, per una diversità di approccio al gioco difficile da importare in Italia".



NUOVA SUPERCOPPA - È destinato a cambiare invece il format della Supercoppa: domani, nell’assemblea di Lega, dovrebbe essere illustrata la proposta della disputa della Supercoppa ad Abu Dhabi con ampliamento a quattro squadre, come la Liga, spiega il quotidiano.