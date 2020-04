Ai microfoni di HLN in Belgio Croonen, presidente della Lega calcio belga, ha confermato: "Ci hanno spiegato che non dovremmo prendere la lettera come una minaccia, ma piuttosto come un'indicazione. Non riesco a immaginare che la UEFA ci possa escludere dall'Europa. ​L'incontro è stato costruttivo e noi abbiamo spiegato le basi della nostra decisione di terminare la competizione. La Uefa chiede solidarietà internazionale, ma anche noi lo chiediamo alla Uefa. La scelta non è stata ancora convalidata dall'assemblea generale, ma ​da un punto di vista sociale e della salute pubblica, fermare la competizione è l'unica scelta logica e persino necessaria in Belgio".