Il presidente del Leeds, che sta ben figurando in Premier League sotto la guida tecnica del Loco Bielsa, è un italiano: Andrea Radrizzani, che così ha parlato a Repubblica: "Prima di Bielsa avevo provato ad allettare Antonio Conte, con un premio-promozione di 20 milioni: quando sali in Premier ne guadagni 200, potevo permettermelo, ma lui aveva ambizioni immediate, e i fatti dimostrano che la scelta dell’Inter è stata felice. Acquisire l'Inter o il Milan? Non c'è mai stato niente con loro, ma un interesse esiste, vediamo come si evolvono i piani di Suning. Sull’altra sponda, Elliott ha migliorato la gestione del Milan, ma come dice lei prima o poi venderà. In Europa ci sono tre club che hanno grandi possibilità di sviluppo: i due milanesi e l’Atletico Madrid. Per ora, restiamo alla finestra e ci godiamo il Leeds...".