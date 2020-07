Radrizzani, patron del Leeds fresco di promozione in Premier League, ha raccontato un retroscena molto interessante: aveva proposto la panchina degli inglesi anche ad Antonio Conte. "Feci una proposta ad Antonio Conte, durante un pranzo, una mezza battuta, anche un po’ seria, offrendo un super bonus in caso di approdo in Premier League. Ero convinto che la sua carica e il modo di lavorare avrebbero sopperito ad alcune lacune tecniche. Antonio in quel momento era impegnato e credo abbia l’obiettivo di stare in club più importanti. E quindi, non se ne fece niente", le sue parole in esclusiva per Sky Sport.