Paolo Galimberti, presidente del J-Museum, ha parlato a JTv: "Facendo un po' di conti, da quando c'è questo museo ha visto 8 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe e 2 scudetti femminili. Sono stati tanti e speriamo continui. Non perché si chiama Ronaldo ma perché ha dimostrato di essere un esempio per tutti, penso che il perno di questo progetto sia lui. Un progetto che non può esaurirsi in un anno solo, ma che andrà avanti e che anche in società si accompagna con cambiamenti importanti nei posti più alti. Il presidente Agnelli ha voluto mandare un segnale: comincia nel segno e nel simbolo di Ronaldo una nuova epoca, in società e in squadra. Anche il cambio allenatore, per quanto doloroso perché tutti abbiamo amato Max Allegri, perchè è uno che si fa amare e con la quale è un piacere stare, è un segnale che ricomincerà qualcosa, speriamo sia un nuovo grandissimo ciclo".