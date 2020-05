L'annuncio, ufficioso, della ripresa anche in Europa è arrivato. Il presidente del Getafe, Angel Torres, ha dichiarato a Cope: "Abbiamo saputo dalla Uefa che gli ottavi di Europa League contro l’Inter si giocheranno di sicuro. Si scenderà in campo il 2 o il 3 agosto a Milano per l’andata a porte chiuse, mentre il ritorno sarà il 6 o 7 agosto in Spagna, a casa nostra. Se non si potesse giocare a San Siro o al Coliseum Alfonso Perez, per qualche problema legato al virus, si scenderebbe in campo in uno stadio neutro. La Uefa ha la necessità di riordinare le competizioni con le gare rimaste in sospeso".