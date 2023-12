Il presidente del Frosinone ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport tra campo, mercato e rapporto con la Juventus.- "Se ho festeggiato? Ancora adesso non mi sto rendendo ben conto di quanto sia successo. Devo ancora focalizzare bene, anche perché la giornata è stata una crescendo di esposizione mediatica. Ma certo è stata una grande, grandissima emozione: ero allo stadio, a Napoli, e mi sono emozionato. E, me lo lasci dire, ho provato orgoglio".- "Ma ora dobbiamo mantenere la consapevolezza che il nostro obiettivo resta sempre la salvezza, impresa tutt’altro che semplice perché la seconda parte di stagione presenta maggiori difficoltà".- "Sì, abbiamo cambiato la filosofia di approccio alla Serie A. Prima eravamo più tradizionali muovendoci come gli altri che però potevano contare su maggiori tradizioni, esperienza e magari risorse: un approccio che nelle due occasioni non ha però funzionato. Questa volta invece abbiamo avviato un progetto che puntasse di più sui giovani e che poggia su tre pilastri. Il primo è costituito da un gruppo ristretto di giocatori esperti e affidabili che sappiano trasmettere il bagaglio giusto ai ragazzi. Il secondo da un gruppo di giovani nostri da valorizzare. Il terzo, infine, è il più innovativo e consiste nel conquistare credibilità verso i grandi club che vedano nel Frosinone il luogo ideale per far crescere i loro giovani migliori. La strategia, che poi è la stessa che abbiamo seguito l’anno scorso in B, sta funzionando".- "Con loro ci sono sempre stati buoni rapporti, però non erano mai sfociati in relazioni di questo livello ed importanza. Ora, proprio in virtù di questa nostra affidabilità, sono arrivati questi tre ragazzi (Kaio Jorge, Barrenechea e Soulé, ndr) che stanno facendo molto bene. Sì stiamo facendo un buon lavoro anche noi e sono convinto che questo rapporto sia destinato a consolidarsi anche nel futuro".- "Indubbiamente la Juve è stata un modello: è stata la prima a percorrere questa strada seguita poi da Udinese e Sassuolo. È stata punto di riferimento nazionale, anche se non saremo mai al loro livello infrastrutturale. Però speriamo si possa fungere da traino a livello locale anche per la città"."Ma certo! La Juventus non può avere posizioni da comprimaria né in Italia né in Europa: lo dice la sua storia, la tradizione, la solidità della proprietà. Ha avuto dei problemi ma li supererà brillantemente, anzi lo sta già facendo: hanno una dirigenza di qualità e competenza in tutti i settori da quello del management a quello sportivo, un allenatore come Allegri esperto e in grado di gestire le situazioni. E, naturalmente, un’ottima squadra"."Ne prenderei tanti... Ma soprattutto prenderei tutti i loro giovani: tanti gioielli da sgrezzare. Un lavoro che ci piace, da queste parti, e che sappiamo fare bene".- "Non fatemi fare paragoni, non è nemmeno il mio ruolo. Soulé è potenzialmente un grandissimo calciatore e deve mantenere umiltà e piedi per terra per decollare. Ha mezzi enormi per arrivare al top. Resta fino a giugno? Possiamo dire ai tifosi del Frosinone che con la Juventus abbiano fatto un accordo con un progetto di valorizzazione che per noi, e so anche per loro, si conclude a giugno. Io non ho segnali diversi, non registro orientamenti nuovi rispetto all’argomento. Devo dirvi che poi nel calcio non si sa mai? Posso dirlo per convenzione, perché magari poi chissà... Ma ribadisco che noi abbiamo condiviso un piano e non ci sono state dette cose diverse".