Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla creazione della Superlega: “Leggo grandi dichiarazioni, ma guardando a quello che è successo con il basket, la Superlega si può fare. Da noi si è fatto e le regole europee sono le stesse, quindi è permesso".



SULLA JUVE - "Sono triste, ma molto realista. Anche noi abbiamo combattuto, ma come si fa a fermare club come Real Madrid o Barcellona, che non a caso sono presenti anche nell’Eurolega? Come si fa a fermare la Milano di Armani nel basket o la Juventus nel calcio?".



NON CI SONO TUTELE - "Noi come basket non siamo riusciti a fermarli, perché non ci sono leggi che ci tutelano, c’è stata una battaglia legale ancora in essere senza risultati concreti”.