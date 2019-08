A Radio anch'io lo sport Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha dichiarato: ''Le Nazionali stanno bene con delle criticità per il fatto che i campionati in Italia sono partiti in ritardo rispetto ad altri campionati. Siamo ottimisti per il lavoro di Mancini anche per quanto riguarda i giovani poco utilizzati nelle loro squadre''.



Poi, sulla Serie A aggiunge: ''Ho visto una Lazio in grande spolvero, mentre la Roma e il Milan sono in difficoltà. La partenza della Juve è stata in linea, mentre molto bene il Napoli''. Parole che faranno discutere, visto come è arrivata la vittoria del Napoli...