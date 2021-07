Quando Zinedine Zidane sembrava un serio candidato per la panchina della Juventus, un motivo per cui sembrava in realtà restio a trasferirsi in bianconero era il suo desiderio di diventare c.t. della Francia. Eppure, nonostante l'eliminazione cocente dagli Europei per mano della Svizzera, il presidente della Federcalcio transalpinaha così parlato a Le Figaro: "Didier Deschamps sarà ancora il ct della Francia al Mondiale in Qatar? La risposta è sì.Ho stima per lui, penso che lui ne abbia di me e della Federazione".