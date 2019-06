Antonio Gozzi, patron dell'Entella, ha parlato a Radio CRC: "Mota Carvanho rappresenta un'ottima risorsa per noi, ha grande potenziale e la possibilità, a mio avviso, di poter fare la differenza anche in Serie B. C'è stato l'interessamento del Napoli, ma bisogna capire cosa vuole fare il giocatore. Per esperienza posso dire che un giocatore non va mai forzato, deve decidere liberamente. C'è stata anche una manifestazione d'interesse dalla Juve, ma al momento non c'è stata nessuna offerta. I rapporti sono buoni con il Napoli, potremmo accettare anche giocatori in prestito ma bisogna vedere se sono funzionali alla nostra rosa".