Antonio Gozzi, presidente dell'Entella, è intervenuto a Radio Punto Nuovo commentando anche uno dei colpi della Juve Under 23: “Vianni è un operazione importante, l'abbiamo fatta col Napoli per un debito di riconoscenza, perché il Napoli ha lungamente rincorso Mota Carvalho, sarebbe dovuto andare al Bari, ma ha preferito la Juventus dove attualmente gioca. Il Napoli ci ha dato in prestito Contini, un portiere grande e importante e ha dato una buonissima impressione, la società ha confermato il prestito, nonostante non gli avessimo dato Mota. Hanno avuto un comportamento serio, abbiamo avuto tante richieste, ma quando abbiamo dovuto decidere, Vianni l'abbiamo dato a loro".