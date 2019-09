Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, spiegando: “Traorè è un giocatore importante del 2000, ma l'ha preso la Juve. Top e flop del mio vivaio? Quello che mi sembrava da Napoli o Juve era Mchedlidze, peccato per i numerosi infortuni. Top non lo so, non pensavo che Di Lorenzo arrivasse a questi livelli, pensavo fosse da Fiorentina o Sampdoria. Secondo me lui è così concentrato ed appassionato che in questi due mesi ha fatto un ulteriore salto anche a livello fisico, è oltre al 100%".