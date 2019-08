Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto a Radio Sportiva commentando la situazione di due suoi ex, ora alla Juve. Prima, però, spazio al suo mercato: "La regina del mercato la siamo stata per le cessioni, perché non è mai successo che una squadra retroceda e venda 5 giocatori a Juve, Napoli, Milan e Sassuolo".



SARRI E GIAMPAOLO - "Sarri non sta bene e ci preoccupiamo, Giampaolo stenta e ci dispiace. Giampaolo adatta il gioco e il modulo rispetto ai giocatori che ha a disposizione: uno non può continuare a battere la testa nel muro e dire che si sente bene. Sarri ha fatto lo stesso al Napoli, mi sembra una cosa normale".



RUGANI - "Consiglio a Rugani di lasciare la Juve e di voltare pagina perché deve ritrovare quell'entusiasmo e quella convinzione nei propri mezzi che ultimamente ha esaurito. La Roma tatticamente potrebbe essere la scelta giusta".