Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Radio Punto Nuovo: "Sarri? L'ho sentito un paio di volte, ma abbiamo parlato di ragazzini del settore giovanile. L'ho trovato con una certa energia. Gli ho detto di star pronto per rientrare. Sarri al Napoli? Gattuso mi piace quanto Sarri, anche se con Sarri ho avuto un bel rapporto. Tornerebbe al Napoli Sarri? Non lo so. Gattuso, però, mi piace molto come persona. Ha dei valori e li esterna e li comunica molto bene".