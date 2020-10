A Radio CRC, il presidente del Crotone Vrenna ha parlato della gara con la Juve: C’è un regolamento che stiamo seguendo da mesi. I vertici del calcio hanno ritenuto opportuno confermare Juve-Napoli alla data prestabilita. Il Napoli ha pensato, invece, che non ci fossero le condizioni per partire per Torino, è stata una scelta del club. Saranno i giudici a stabilire se ha fatto bene o no. La partita? Sono soddisfatto dell’inizio di campionato del Crotone, soprattutto perché abbiamo dimostrato di meritare la categoria. Esprimiamo un bel gioco. Sabato abbiamo conquistato il primo punto contro la Juve. Purtroppo si sono sottolineati soprattutto i demeriti dei bianconeri. Io, invece, credo che il risultato sia stato merito soprattutto della prestazione del Crotone”.